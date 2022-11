LIVE Cocciaretto-Teichmann 0-1 | Italia-Svizzera Billie Jean King Cup in DIRETTA | si comincia!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL 2° SINGOLARE DICUP TRA(PAOLINI-BENCIC) 15-0 Scappa via il rovescio di. 1-0. Ace al centro per l’elvetica che parte avanti. 40-15 Servizio vincente al centro per la. 30-15 Si apre il campo con il servizio esterno e chiude a rete. 15-15 Manovra bene con il drittone carico. 0-15 Il passante con il dritto in corsa di! SI PARTE! Al servizio Jil. 11.14 Jilquest’anno ha raggiunto il numero 21 del mondo giocando una grande stagione sulla terra battuta, con buoni risultati a ...