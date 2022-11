LIVE – Civitanova-Lisbona 2-2 23-25 | 21-25 | 25-19 | 25-22 | 5-4 | Champions League maschile 2023 volley in DIRETTA

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Latestualedi Cucine Lube-Sporte Benfica, partita valevole per la prima giornata del girone C della Cev2022/di. Gli uomini di Gianlorenzo Blegini hanno iniziato il campionato italiano con qualche difficoltà, dimostrando però tutto il valore della squadra con il secondo posto nella Supercoppa. I cucinieri dunque scendono sul campo di casa per iniziare con il piede giusto la massima competizione continentale per club. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione portoghese, che proverà a strappare qualche punto in trasferta. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 9 novembre all’Eurosuole ...

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita- Lisbona della Champions League maschile 2023 di volley. SEGUI ILDELLA PARTITA CALENDARIO 1GIORNATA GIRONI: DATE, ORARI ......Volley per Boris è riferito al 24 aprile 2022 (sconfitta casalinga per 1 - 3 conin gara ... dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronacaanche in streaming. Prevista pure la ...CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - Civitanova, Perugia e Trentino, ma non solo. Ecco opinioni e pronostici di Eurosport: Bonzi, Monari, Palermo, Cozzi e Sangiuliano.Civitanova-Benfica, match valido per la prima giornata dei gironi di Champions League: info partita, Streaming Gratis e Diretta LIVE ...