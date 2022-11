L’intervento dell’Ue che sblocca lo stallo sui migranti e costringe Meloni al passo indietro

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La tesi del Governosecondo cui itratti in salvo nel Mediterraneo (e bloccati a Catania dopo oltre 20 giorni di navigazione) avrebbero dovuto fare richiesta d’asilo al Paese di bandiera delle navi delle ong (dunque a Germania e a Norvegia) era stata smentita ieri dalla portavoce della Commissione Europea per gli Affari Interni Anitta Hipper. Quest’ultima, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, aveva chiarito: “I cittadini di Paesi terzi presenti sul territorio, incluse le acque territoriali, possono fare domanda di asilo e, in quel caso, è richiesto agli Stati membri di dare effettivo accesso alle procedure d’asilo. Abbiamo un chiaro quadro giuridico in vigore”. Un obbligo dunque, non una scelta. Ma, nonostante il chiarimento, la posizione intransigente diera stata ribadita pure ...