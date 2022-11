Legambiente | “Individuare le origini e intervenire dopo i risultati analisi dell’Arpac”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 1 minutoIn una nota a firma della presidente regionale diCampania, Maria Teresa Imparato, l’associazione ambientalista chiede a tutti gli Enti preposti ad indagare e monitorare, e mettere in campo tutti gli strumenti necessari perledell’inquinamento del fiume Sarno. La nota fa riferimento ai recenti monitoraggi della qualità delle acque, da parte dei tecniciche hanno evidenziato dei valori non conformi nei corpi idrici del Rio Santa Marina, la sorgente del fiume Sarno che nasce nella piana della frazione di Lavorate. Una notain data 27 ottobre evidenziava dei valori non conformi sulla presenza di tetraclorotilene, solvente impiegato come sgrassante nei processi industriali con un valore di concentrazione superiore ai ...

