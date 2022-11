Lecce | Baschirotto | «Bisogna stare sul pezzo per fare risultati»

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Di seguito i 22 in campo per- Atalanta, valida per la 14esima giornata di Serie A:: Falcone; Gendrey, Pongracic,, Gallo; Blin, Hjumland, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Atalanta : Sportiello; Okoli, Djimsiti, Ruggeri; Soppy, De Roon, Ederson, Zortea; ...FORMAZIONI UFFICIALI- ATALANTALECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey,, Pongracic, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. BaroniATALANTA (3 - 4 - 2 - 1)... Lecce, Baschirotto: "Giocare partite ravvicinate non è semplice, bisogna stare sul pezzo" Queste le formazioni ufficiali delle gare delle 18:30 tra Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin ...Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Atalanta, sfida valida per la 14° giornata di Serie A 2022/2023. Lecce-Atalanta del primo marzo 2020 è la partita di Serie A in cui i salentini han ...