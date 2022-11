Le parole di Jennifer Lopez per Jennifer Garner | l’ex moglie di Ben Affleck

(Di mercoledì 9 novembre 2022)si è aperta in un’intervista di copertina per Vogue pubblicata martedì, in cui la cantante e attrice 53enne ha fatto un raro commento sulcompagna di Ben, la star di 13 Going on 30ha definito, 50 anni, “una fantastica co-genitrice” e ha aggiunto chemarito“lavorano davvero bene insieme” quando si tratta di prendersi cura dei loro tre figli.e Bensono genitori di Violet, 16 anni, Seraphina Rose Elizabeth, 14 ...

Vanity Fair Italia

Lopez e Ben Affleck, chi ha fatto la prima mossa. Ma come si sono ricongiunti Cosa è scattato, davvero Chi ha fatto la prima mossa Ben Affleck, stando alledella Lopez. In realtà, ...E la formula, in poche, consiste nel riunire un gruppo di turisti più o meno benestanti in ... l'eccentrica Tanya McQuoid diCoolidge e il suo neo - marito Greg Hunt (Jon Gries), che ... Jennifer Lopez ha raccontato essersi riavvicinata a Ben Affleck grazie a una e-mail Jennifer Lopez, in una lunga intervista, ha svelato il suo pensiero sul tornare con gli ex: ha anche parlato del suo rapporto con Ben Affleck ...Jennifer ha confessato di aver avuto inizialmente dei dubbi ... Ma anche su questo argomento JLo ha speso parole rassicuranti: "E' un processo che deve essere gestito con molta attenzione. Hanno così ...