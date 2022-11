“Le Iene” rischiano grosso | la procura di Forlì indaga per istigazione al suicidio

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La storia deldi Daniele e di Roberto raccontata dal programma “Le”, continua diventando una vera tragedia nella tragedia. Questo perché si sono susseguite due azioni gravi prese da due persone legate l’uno all’altra in un certo modo. Facciamo un passo indietro, capiamo cosa è successo e analizziamo anche il servizio del programma Mediaset, perché ci sono dei risvolti. >> Si suicida dopo il servizio de “Le”, il web chiede la chiusura del programma “Le” Daniele e Roberto entrambi suicida Ecco infatti che la bufera dei social si scaglia contro il programma Le, dopo la scoperta deldi Roberto Zaccaria. Quest’ultimo non ha retto lo stress mediatico provocato dal servizio che lo rendeva partecipe in modo negativo e decide di togliersi ...