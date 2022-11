Lazio | Zingaretti | “Conte? Regione non ha mai autorizzato alcun inceneritore Parla di vicende di politica nazionale”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “? Ha voluto rompere l’alleanza di centrosinistra che governo ilsenza motivo. Lanon ha maie non autorizzerà mai. Le sue parole riguardano solopolitiche nazionali”. Lo ha detto il presidente della, Nicola, a margine dell’evento dal titolo: “Rapporto di fine mandato”, tenutosi al Tempio di Adriano di Roma. “Assenza degli assessori pentastellati? Non c’èproblema politico. Abbiamo finito una riunione questa mattina alle 4. Il Movimento 5 stelle è stata una garanzia in questi ultimi anni” ha poi assicurato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

