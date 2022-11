Lazio | testa al Monza | con uno Zaccagni in meno

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La sbornia di felicità post derby, in casa, è stata smaltita: domani sera all'Olimpico c'è il, penultimo incontro di campionato per i biancocelesti prima della sosta. Una sfida che ...

... per non perdere ulteriore terreno da chi occupa le posizioni die tenere a debita distanza ... GasperiniCLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 38, Milan* 30, Atalanta e27, Roma e Juventus 25, ...... ossia Mattia Zaccagni: il numero 20 ha riportato un "trauma distrattivo a carico del polpaccio destro", si legge sul sito della. Per l'ex Verona - che fino ad ora ha collezionato cinque gol e ...La finale dell'ACI Sport Rally Cup Italia vede il sardo chiudere sul terzo gradino del podio tra i finalisti mentre quello di casa è autore di un buon terzo da wild card. Ranica (BG), 09 Novembre 2022 ...La Lazio arrivava inoltre particolarmente sfavorita al derby a causa dell’assenza dell’infortunato capitano e capocannoniere della Serie A in carica Ciro Immobile e l’imprescindibile centrocampista ...