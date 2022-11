Lazio | Sarri senza Zaccagni | ecco le soluzioni per il match con il Monza

(Di mercoledì 9 novembre 2022) ROMA - Mattiaout per il. Affaticamento al polpaccio, situazione da monitorare tra oggi e domani con dei controlli clinici. E c'è Pedro non al meglio per un indurimento al polpaccio. ...

ROMA - Mattia Zaccagni out per il Monza. Affaticamento al polpaccio, situazione da monitorare tra oggi e domani con dei controlli clinici. E c'è Pedro non al meglio per un indurimento al polpaccio. ......è fatto tatuare la scritta che ha campeggiato allo stadio prima del fischio d'inizio del match con la. Una partita europea da ricordare per gli olandesi, che hanno battuto la squadra di...Tegola Zaccagni in casa Lazio: l'esterno ha rimediato un infortunio che dovrebbe costringerlo a saltare la sfida contro la Juventus ...Brutte notizie in casa Lazio: infatti Mattia Zaccagni si è fermato per un sospetto stiramento al polpaccio, che gli impedirà di prendere parte alla partita del turno infrasettimanale contro il Monza d ...