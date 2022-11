Lazio | non è che rimpiangi Muriqi? Così a Maiorca è rinato il Pirata

... nonché del sub emendamento di ben 177 commi,leda - in alcun modo - i principi e le funzioni attribuite dalla nostra Carta Costituzionale alla Regione'.... norme sul trasporto pubblicodi linea, su spettacolo e cultura, compresa la promozione degli artisti di strada, al valorizzazione delle scuole d'arte e l'istituzione dellayouth card (...Per fare alcuni confronti, era dal 1930 che non si produceva un sisma così forte al largo della costa settentrionale marchigiana: l’evento al largo di Senigallia, il 30 ottobre 1930, raggiunse ...Al Tempio di Adriano va in scena il Rapporto di fine mandato di Zingaretti prima delle dimissioni. Ecco le cose fatte in 10 anni di mandato ...