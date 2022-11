Lazio | niente Argentina per il ritiro | opzione Turchia

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lanon andrà indurante la sosta mondiale in: la nuova meta potrebbe essere ladurante la sosta mondiale: lanon volerà oltreoceano per ilinvernale. Sarri ha più volte bocciato la meta, mettendo in risalto le problematiche che ne sarebbero derivate come la lunghezza del volo, le temperature elevate e il fuso orario. Come riportato da Il Messaggero, prende corpo l’idea della(Antalya). Anche se per quest’ultima destinazione bisogna superare l’ostacolo economico: il marketing biancoceleste è a lavoro con gli sponsor, ma ballano ancora 100mila euro. In caso non si trovassero, la squadra biancoceleste rimarrà a Formello. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SU ...