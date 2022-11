Lazio | Cataldi | 'Il derby ci dà consapevolezza | ma possiamo fare meglio Monza? Verrà a fare la partita'

(4 - 3 - 3) : Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - Savic,, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Monza (3 - 4 - 2 - 1) : Di Gregorio; Marlon, Caldirola, ...Con laha giocato 318 partite. Christian Ledesma è l'uomo adatto per giudicare il momento di, consacrato dal derby vinto e lo ha fatto con il Corriere dello Sport. IMPORTANTE - "Ora ha lo ...Mancano poco più di 24 ore al match tra Monza e Lazio, la penultima giornata prima del lungo stop prima della pausa per il Mondiale. La sfida di domani partirà sulla scia dell'euforia per il derby ...[themoneytizer id=”99064-6] Danilo Cataldi, centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, alla vigilia di Lazio-Monza, gara valida per la 14° giornata di Serie A. Q ...