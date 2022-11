Laudomia Bonanni | il romanzo del ‘900 e la psiche femminile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Benvenuti nell’universodi LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nella seconda metà del 900? alla scoperta di una grande scrittrice recentemente rivalutata. Parlerermo di donne, di minori e di. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a“Il libro dev’essere come un sasso che si butta per colpire” In questo modointendeva le sue opere che non erano scritte certo per una lettura tranquilla. I libri dellainfatti sono pensati piuttosto per colpire il lettore con un autentico pugno nello stomaco. È un obiettivo che la scrittrice abruzzese si pone sin dall’inizio quando con la raccolta di racconti “Il fosso” conquista il premo di un importante salotto letterario che cambierà per sempre la sua vita. È questa ...