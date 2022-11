La trasformazione radicale di Andrea Bosca nei panni di Marco Pannella

(Di mercoledì 9 novembre 2022) I lineamenti e la carriera dinon hanno nulla di prevedibile.è nato nel 1980 a Canelli, in provincia di Asti, ha gli occhi azzurri accoglienti e inquieti allo stesso tempo, il fisico definito da splendido quarantenne. Ha studiato e lavorato con la compagnia del Teatro Stabile di Torino, ha preso parte a serie tv italiane e internazionali, ha avuto ruoli centrali in film come Noi credevamo di Mario Martone, Pasolini di Abel Ferrara, e Gli sfiorati di Matteo Rovere, tratto dal romanzo di Sandro Veronesi. E ora ènella docufiction di Mimmo Calopresti Romanzo, in onda l'11 novembre 2022 su Rai Tre. In RomanzoCalopresti racconta la vita diaccostando alla fiction interviste a persone che lo ...

ANDI

Difatti il suo assunto è culturale: "in ogni grandefinora avvenuta, il cambio di ... vale anche per la terza: la sostenibilità comporta un cambiamento culturale, vale a dire ...Per riuscirci occorre unadelle nostre economie e della società Mentre si sono appena aperti i lavori della COP27 di Sharm el - Sheik, in Egitto, i rapporti internazionali, le ... L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani a fianco di Tech2Doc per la divulgazione dell’informazione digitale in Odontoiatria La sfida per me è rendere l’upcycle accessibile a un numero sempre maggiore di persone. Perché l’upcycling è una pratica radicale della trasformazione che molti artisti o giovani creatori possono ...Tra gli ospiti dell’EP ci sono Enrico Gabrielli (Calibro 35), Daniel Plentz (Selton), Roberto Dragonetti (Nic Cester, Ghemon, Calcutta) e Carmelo Patti. L'INTERVISTA Iscriviti alla nostra newsletter p ...