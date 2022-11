' La storia siamo noi' | mostra al Coni con i gioielli del Museo di Coverciano

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Ideldel Calcio diin esposizione fino a domani al Salone d'Onore del. E' stata inaugurata oggi a Roma la‘Lanoi'. Un percorso lungo oltre un secolo, cominciato nel lontano 1910 e arricchito da quattro titoli mondiali, due europei e un oro olimpico: è ladella Nazionale italiana di calcio, che il 6 gennaio 1911 vestì per la prima voglia la maglia azzurra, in omaggio a Casa Savoia. Un colore che, da quel momento, sarebbe diventato il segno distintivo delle rappresentative del nostro Paese nelle competizioni internazionali, in qualsiasi sport. Decine di cimeli sono esposti per ripercorrere le gesta degli Azzurri e delle Azzurre, attraverso trofei e maglie, ‘attrezzi' ...