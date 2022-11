La storia infinita dell' emigrazione italiana

Leggi su agi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) AGI - “Merica! Merica!”, gridavano e scrivevano i contadini veneti e friulani emigrati in America Latina tra il 1876 e il 1902 nelle loro corrispondenze con i familiari lasciati a casa: mogli, figli, genitori. Lettere analizzate dallo storico veneto Emilio Franzina in un prezioso volume pubblicato da Feltrinelli alla fine degli anni '70 e poi rieditato nel 2008. Lettere che attestano “una cultura prevalentemente orale”, ma segnata dai “primi notevoli processi di alfabetizzazione” verso fine'Ottocento, nelle campagne del Nord, l'area da cui in prevalenza proveniva il flusso emigratorio verso l'Argentina, il Brasile, poi Ellis Island, l'isolotto nello stato di New York, approdo obbligato per la via degli Stati Uniti. Ogni lettera “è unaa sé”, scriveva nella prefazione lo scrittore Mario Rigoni Stern, nell'accezione popolare di ‘quanto si ...