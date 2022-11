(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe, secondo lanon è libero di inviareuna nota per ricordare la caduta deldi, avvenuto oggi, 9 novembre 1989. Non solo, ma laperché vorrebbesuggerire al ministro quali parole usare. E pensare che oggi è la giornata della libertà, istituita dalla legge 61/2005 in ricordo della caduta del. Il premier Meloni ha usato parole ineccepibili condannando tutti i totalitarismi. Per l’occasione si è svolto il secondo appuntamento dell’anno di educazione civica che La Tecnica della Scuola dedica agli istituti scolastici (classi dalla terza media al quinto anno delle superiori): Giornata della libertà, una ...

Secolo d'Italia

... come si muove, cosa dice, quantoConte durante i 90 minuti e oltre. La partita è ... 'Indica ae a destra, ma i giocatori corrono a. È ridicolo, ma Conte non ride. Scatena una ...... come si muove, cosa dice, quantoConte durante i 90 minuti e oltre. La partita è ... 'Indica ae a destra, ma i giocatori corrono a. È ridicolo, ma Conte non ride. Scatena una ... La sinistra sclera pure sul Muro di Berlino e straparla contro Valditara per la lettera alle scuole