La separazione Totti-Blasi finisce sul New York Times | “Burrascoso addio”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “C’era una volta Francesco, il principe incoronato del calcio italiano, che festeggiava un gol strappandosi la maglia e svelando una maglietta con la scritta “Sei unica”, un proclama d’amore eterno per Ilary, showgirl che gli ha rubato il cuore. I due si sono sposati in diretta televisiva, hanno avuto tre figli e si sono trasferiti in una villa degna della famiglia reale. Ora, 20 anni dopo, lui dice che la signoraha rubato i suoi orologi Rolex”. No, non è un giornale nostrano di gossip italiano, è nientedimeno che il Newper firma di Jason Horowitz. Ebbene sì, le intricate vicende dell’ormai ex coppiasono finite oltreoceano: un articolo del celebre quotidiano newese racconta nei dettagli la lunga relazione ...

... Francesco, è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi, con cui si sarebbe deciso ad affittare ...si dovranno incontrare ancora con i loro legali per arrivare a un accordo definitivo di. ...Una nuova vita per Francesco. L'ex capitano della Roma è rimasto sotto i riflettori del gossip per tutta l'estate in seguito alladalla moglie Ilary Blasi e al fidanzamento con la nuova compagna, Noemi Bocchi . ...“C’era una volta Francesco Totti, il principe incoronato del calcio italiano, che festeggiava un gol strappandosi la maglia e svelando una maglietta con la scritta “Sei unica”, un proclama d’amore ete ...Una nuova vita per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma è rimasto sotto i riflettori del gossip per tutta l'estate in seguito alla separazione dalla moglie Ilary Blasi e al fidanzamento con la ...