La protesta contro Re Carlo lascia sbalorditi | la reazione | GUARDA

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Un uomo è stato arrestato dalla polizia britannica per aver lanciato della uovaree la regina consorte Camilla a York, nel nord dell'Inghilterra. L'obiettivo è stato mancato e le uova sono cadute a terra, mentre i reali salutavano la folla a Micklegate Bar, una porta medievale che i reali attraversano tradizionalmente per entrare in città. Un agente ha avvertito, rimasto imperturbabile, della presenza delle uova a terra per evitare che le calpestasse o scivolasse. «Questo Paese è stato costruito sul sangue degli schiavi!», ha urlato l'uomo mentre veniva arrestato. «Vergognati!», «Dio salvi il re» sono invece state le risposte della gente nei confronti dell'uomo. I reali sono a York per una serie di impegni istituzionali, tra cui l'inaugurazione di una statua della Regina Elisabetta.

Temporeale Quotidiano

... invece, erano state lanciate uova in segno diall'auto reale dove viaggiava la Regina Elisabetta. Più di recente, invece, gli attivisti di Just stop oil hanno spalmato una tortail ...La Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori scrive una lettera dialla premier ... Giornalisti in protesta contro la "Riforma Cartabia": sit-in a Cassino, Latina e Frosinone | temporeale quotidiano Un presidio durante il sopralluogo della commissione comunale: "Esclusi dal confronto". Presente anche l'ex preside: "Continuerò ad appoggiare le famiglie" ...Annunciata una battaglia legale “per fermare lo stamping out di tutti i volatili che gravitano intorno alle voliere sistemate nella zona più vicina all’ingresso di via Leo”, spiegano all’Ansa come “a ...