La prima governatrice gay e il primo rappresentante della tribù Cherokee in Senato

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lo spoglio delle elezioni americane di metà mandato negli Stati Uniti è ancora in corso, e se i primi risultati dovessero essere confermati, l’esito sarebbe davvero inaspettato. Infatti, darebbe i due antichi partiti, democratici e repubblicani, alla pari per la corsa Casa Bianca 2024. Nel frattempo, in attesa del verdetto politico definitivo, c’è anche qualcos’altro che merita attenzione, perché il voto di Midterm consegna alla storia alcune prime volte molto significative. X ...