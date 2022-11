La legge 194 sotto assedio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Con la nomina di Eugenia Roccella a “Ministra della famiglia, della natalità e delle pari opportunità” del neonato governo Meloni abbiamo visto riaccendersi il dibattito attorno alla194 del 1978 che, disciplinando l’interruzione volontaria di gravidanza, costituisce una conquista per i diritti delle donne da difendere con le unghie e con i denti dagli attacchi che ciclicamente le vengono rivolti. Attacco frontale alla libertà di scelta delle donne. Con la nomina della ministra Roccella si è riacceso il dibattito attorno alla194 La ministra ha immediatamente chiarito che non è tra i suoi obiettivi la modifica dellae che la gestione di un capitolo tanto delicato è tra le prerogative del Ministero della Salute, non di certo del suo. Nel 2020 però nessuno è sceso in piazza con la gigantografia a testa in giù ...