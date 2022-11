La Gazzetta dello Sport

La scorsa domenica le parole di Gaetano Scirea sono state benauguranti, hanno fatto la loro parte nell'ispirare i giocatori dellae contro l'Inter è arrivata una pesantissima vittoria con tanto di sorpasso in campionato. Sarà forse per questo motivo che il club bianconero ha deciso di continuare a battere su questa ...... al 5' ciZaniolo , il più ispirato in casa Roma , che dopo una combinazione con Pellegrini ... vola terzo in classifica a pari punti con l' Atalanta , staccando di 2 lunghezzee Roma. ... La Juventus ci riprova: dopo Scirea, altra frase negli spogliatoi prima della Lazio La scorsa domenica le parole di Gaetano Scirea sono state benauguranti, hanno fatto la loro parte nell'ispirare i giocatori della Juventus e contro l'Inter è arrivata una pesantissima vittoria con ...All'Allianz Stadium i bianconeri vincono con i gol di Rabiot e Fagioli. La diretta. Roma-Lazio 0-1, decide il gol di Felipe Anderson (ANSA) ...