La guerra vista dalla Polonia ha un solo nemico | Putin

(Di mercoledì 9 novembre 2022) «È ironico il cinismo che osserviamo ancora una volta nel territorio europeo. L’eradicazione o il tentativo di eradicare la popolazione. Questo è il motivo per cui siamo qui, per guardare in faccia a ciò che è accaduto, affinché non accada più. Dobbiamo combattere contro ogni sorta di propaganda e narrativa». Il riferimento è alla de-nazificazione russa dell’Ucraina e le parole sono della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che ai microfoni di Panorama si dice «sconvolta» per il ritorno dellae «delle prevaricazioni contro un popolo nel nostro continente». Siamo ad Auschwitz-Birkenau, in, dove ha sede il tristemente noto complesso di campi di concentramento e di sterminio che durante la Secondamondiale divenne teatro della «soluzione finale» dei nazisti – quelli veri – che qui mandarono a morte ...