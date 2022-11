La frangetta di Federica Pellegrini e Ambra Angiolini

Vanity Fair Italia

...Pellegrini non abbandona il caschetto, ma lo accorcia leggermente , facendolo arrivare ad ... unapiù corta e stretta al centro, volutamente sfilata, merlettata e irregolare, con ai ...Sono convinta che donne che rappano su basi elettroniche, come per esempio- Il Deboscio, ... Argomenti intervista Leggi anchePellegrini si racconta alla vigilia del matrimonio: "... Nuova frangetta dentelé per Federica Pellegrini. A chi dona Ora che però l’estate si accinge a diventare un lontano ricordo, torna il momento della frangia: Federica Pellegrini e Ambra Angiolini ci mostrano, attraverso la loro scelta in fatto di capelli, quale ...Sarà per comodità e perché, indubbiamente, le donano. Sta di fatto che Federica Pellegrini ha fatto del caschetto (con frangia) il suo taglio di capelli. Un hairstyle che la rappresenta - e da cui si ...