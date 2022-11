La dichiarazione d’amore di Tomaso Trussardi a Michelle Hunziker | sceglie parole importanti per lei

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 9 novembre 2022)ufficialmente non sono più una coppia ormai da quasi un anno ma il gossip continua a supporre che stiano provando a riunire la famiglia. Ieri sera al Corriereha rilasciato alcune dichiarazioni, chiarimenti per lui, sassolini dalle scarpe da togliere ma anche quella che appare come una dolce. L’imprenditore ha parlato di un rapporto sereno tra loro, del lavoro che stanno facendo per trovare un equilibrio, per essere dei bravi genitori per le loro due figlie, Sole e Celeste. Nessuna conferma chiara sul loro ritorno e oggi c’è chi pensa che traè finita per sempre a ...