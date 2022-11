La circolare di Valditara sulla caduta del muro di Berlino | “Il comunismo voleva il paradiso in terra | ma ha prodotto solo morte e brutalità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Unache si rivolge a tutti gli studenti in forma di lettera. L’occasione è l’anniversario delladeldi. L’oggetto è il. L’autore è il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe. “Il– dice il ministro ai ragazzi – nasce come una grande utopia: il sogno di una rivoluzione radicale che sradichi l’umanità dai suoi limiti storici e la proietti verso ilin. Ma là dove prevale si converte inevitabilmente in un incubo altrettanto grande. La via verso ilinsi lastrica di milioni di cadaveri”. ECCO LA LETTERA COMPLETA – “Care ragazze e cari ragazzi, la sera del 9 novembre del 1989 decine di migliaia di abitanti di ...