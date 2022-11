La Camera elegge i presidenti delle Commissioni | dall’eterno Tremonti al ripescato Mangialavori | tutti i nomi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) C’è l’eterno Giulio, che 28 anni dopo il suo primo incarico da ministroFinanze diventa presidente della Commissione Esteri. C’è ilGiuseppe, il deputato di Forza Italia che dopo essere rimasto fuori dalla partita per il sottogoverno ottiene come premio di consolazione la Commissione Bilancio. A Montecitorio le riunionipermanenti hanno eletto i rispettivi vertici. Dopo la, giovedì toccherà al Senato. Fratelli d’Italia, partito di maggioranza, si è preso la guida della Commissione Finanze con Marco Osnato, ma tra le altre anche la Giustizia con Ciro Maschio, il Lavoro con Walter Rizzetto e i Trasporti con Salvatore Deidda. Lo stessoè in quota Fdi. Alla Lega è andata la Commissione ...

Il Fatto Quotidiano

... l'illusione che il candidato GOP potesse rompere gli equilibri di uno Stato che non... La presenza di Zeldin, tuttavia, potrebbe aver influenzato i duelli alladei Rappresentanti, dove i ...... l'Ufficio ICE di Johannesburg e ladi Commercio italo - sudafricana. Tra i piatti più ... Cantoni firma anche i panini di Ribelle, paninoteca gourmet nel cuore di Assisi, Gambero Rosso lo... La Camera elegge i presidenti delle Commissioni: dall’eterno Tremonti al ripescato Mangialavori, tutti… Il deputato Nino Minardo, segretario regionale della Lega in Sicilia Nino Minardo è stato eletto presidente della commissione Difesa alla Camera dei Deputati ... le elezioni politiche e dopo che sono ...Commissione Cultura, l'onorevole Giorgia Latini eletta vicepresidente: “Sarà un'occasione per le nostre Marche” - picenotime.it - IT ...