Kakà | «Kvaratskhelia? Peccato che lui e Haaland non saranno al Mondiale»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 novembre 2022) In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Gazzetta dello Sport l’ex centrocampista di Milan e Brasileè stato interrogato su vari temi. L’ex leggenda milanista ha parlato delle speranze aldel Brasile e del nuovo acquisto del Napoli. Queste le sue parole: L’impatto che ha avuto: «È molto bravo questo ragazzo, una bella sorpresa.che lui enon possano fare il. La fantasia sorprende sempre, fa la differenza il giocatore che trova soluzioni che gli altri non vedono». Questoincoronerà l’erede di Messi e Mbappé?: «Mi piacerebbe moltissimo che fosse Neymar per il talento, la persona, il campione che è diventato. In certi momenti del passato per me è già stato il migliore. E ...