‘Kafka una Trilogia moderna’ | in scena al ‘Giuffrè’ di Battipaglia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Sarà la letteratura di Franz Kafka, la grande protagonista dell’appuntamento di sabato 12 novembre, ore 20.30, al teatro sociale Giuffrè didove andrà in“Kafka. UnaModerna” di Luca Guardabascio con Fabio Mazzari. È uno spettacolo dal grande appeal sociale e culturale che nasce per affrontare tematiche attualissime che hanno a che fare con intrattenimento, educazione e formazione. Per le alte qualità sociali, etiche, morali e narrative, lo spettacolo ha ottenuto il patrocinio del premio internazionale Book For Peace e della UniFunvic, organizzazioni partner di Unicef e Unesco. Tre monologhi ricchi di contenuti e di vita, un viaggio intorno all’uomo e alla società che lo accoglie o lo fagocita. LO SPETTACOLO Composto da tre monologhi con ...