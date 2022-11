Juventus | caos infortuni | le parole di Allegri su Chiesa mandano in tilt i tifosi

Calcio in Pillole

Neanche il tempo di esultare per il suo ritorno in campo che ora i tifosi dellasono di nuovo spaventati. In casa bianconera Federico Chiesa tiene ancora tutti con il fiato sospeso. L'...08.11.2022 08:10 Empoli bestia nera: scorso anno 0 punti eritiro... 08.11.2022 07:45 Gazzetta ...emanato un avviso di allerta meteo CLASSIFICA Napoli (1) 38 Milan 29 Lazio 27 Atalanta 27... Juventus, svelato il “Libro nero” di Paratici sul caos plusvalenze Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, fa preoccupare i tifosi rivelando un fastidio accusato da Federico Chiesa. Anche Dusan Vlahovic è in dubbio per il match di Verona ...Dipende dalla prospettiva. Anche l’esito del faccia a faccia fra Renato Schifani e Gianfranco Miccichè – domenica pomeriggio, dopo quasi due settimane di silenzio – muta il senso a seconda da dove lo ...