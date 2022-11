Juve | Allegri vuole ingranare la quinta ma avvisa | ' Non mi fido del Verona'

'Dusan soffre per un'infiammazione tendinea di tipo pubalgico - spiega- . Vedremo se recupererà per domenica contro la Lazio'. Laè in ansia per Vlahovic, che preoccupa anche la Serbia ......che in conferenza stampa aveva già precisato come la presenza di Vlahovic e Chiesa contro il Verona fosse, in realtà, in dubbio. È arrivata anche l'ufficialità. I convocati della: Chiesa ...Certa la presenza di Ciro Immobile nell'ultima sfida prima della sosta Mondiale in cui la Juventus affronterà la Lazio ...La Juventus, con un comunicato apparso sul sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani ...