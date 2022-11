Jovanotti annuncia l’uscita del suo nuovo singolo | i dettagli

(Di mercoledì 9 novembre 2022)del suo: ecco tutti idella nuova canzone SE LO SENTI LO SAI è una nuova canzone di Lorenzoe arriva oggi – 9 novembre 2022– in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnata dal videoclip, per Capitol Records Italy, a un mese esatto dalla pubblicazione de IL DISCO DEL SOLE. SE LO SENTI LO SAI è una ballata dai toni caldi, si respira l’epica intima dei grandi pezzi di Lorenzo, la sua arte di songwriter unico che parla delle cose usando pochissimi aggettivi. La sua è una scrittura concreta ma mai descrittiva, lascia sempre spazi laddove chi ascolta può trovare posto per la propria personalissima fantasia. Testo di, la musica è nata insieme a Samuel Romano in un ...

