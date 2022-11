Jennifer Lopez spiega perché ha preso il cognome di Ben Affleck

Cosmopolitan

Il ritorno di fiamma (con conseguente matrimonio in grande stile) trae Ben Affleck ha fatto sognare il mondo intero. E quando si parla di loro come coppia, è impossibile non pensare alla cosiddetta "minestra riscaldata": tornare con gli ex è possibile, ...Ha scritto canzoni per, Jay Sean, e il DJ Tiësto ; ' The Sound of Missing You ' (con Wildboyz), è entrato nella top 3 della classifica Billboard Dance negli States. Chérine : 27 anni, ... Jennifer Lopez e l'amore per Ben Affleck: «Siamo uniti» Jennifer Lopez, in una lunga intervista, ha svelato il suo pensiero sul tornare con gli ex: ha anche parlato del suo rapporto con Ben Affleck ...Jennifer Lopez Garner Ben Affleck, un trio da film. In una lunga intervista rilasciata a Vogue la cantante ha parlato del rapporto tra il marito e ...