Jacopo Siccardi | “Il teatro è smettere di pensare solo all’io per iniziare a pensare al noi”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Classe 1991,è un performer torinese. Nonattore, cantante e ballerino ma anche fiorettista: per 12 anni ha praticato a livello agonistico la scherma, aggiudicandosi il terzo posto al Campionato Nazionale Cadetti. Dopo aver frequentato il liceo scientifico informatico si iscrive Accademia dello Spettacolo di Torino. Ed è' proprio questa la terra felix dove cresce, studia e sperimenta diverse discipline dalla tecnica vocale, al repertorio musical, canto pop\rock , la recitazione teatrale, la danza contemporanea e classica, danza jazz Tip Tap, dizione e fonetica, fino alla storia del musical. Nel giugno del 2013 si diploma, con la lode, come Triple Threat Performer. Durante l'esperienza accademicaha l'opportunità di calcare il palcoscenico in svariati ruoli: ...