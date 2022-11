Ivan Gazidis lascia il Milan | “Quattro anni fantastici | questo club mi ha salvato la vita”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Adesso è ufficiale:ilalla scadenza naturale del proprio contratto il 5 dicembre. Entrato come amministratore delegato a dicembre 2018, il dirigente sudafricano di origini greche ha contribuito alla rinascita della società culminata con la vittoria dello scudetto. “Lascerò ildopo, meravigliosi e sfidanti – ha dichiarato– Devo moltissimo a, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città, che sono convinto mi abbiano letteralmentela”, ha aggiunto riferendosi al brutto male contratto alcuni mesi fa: “Se ildi oggi è in una posizione migliore rispetto a quando ...

Milan, UFFICIALE la separazione tra il club rossonero e l'amministratore delegato: ecco il comunicato Il Milan, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la separazione da. IL COMUNICATO - AC Milan ha comunicato oggi che il contratto diterminerà il 5 dicembre 2022.è entrato in AC Milan come Amministratore Delegato a ...Milan e Inter, un mercato non all'attacco ma a caccia di occasionie Giuseppe Marotta © LaPresseSe la Juventus prepara mosse anche di un certo impatto, Milan e Inter non intendono certo ...La notizia arriva direttamente dai canali ufficiali del club rossonero: il CEO terminerà il suo mandato e poi saluterà ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...