(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’impresa ferroviariapronta adre nuovo staff. Per il proprio servizio su ferro, sile figure di nuove. L’azienda di trasporto ferroviario è alla ricerca di figure varie da selezionare per assunzioni e stage. Sono diverse le attività chee steward di bordo devono svolgere e per questo tra irichiesti ci sono anche competenze specifiche del settore turistico, dei servizi alla persona e in generale dei trasporti, con esperienza lavorativa di almeno due anni. (requisito preferenziale). Si può comunque tentare diper le posizioni aperte e questo perché la selezione prevede un corso di formazione di circa tre settimane e un periodo di inserimento con contratto di somministrazione. Oltre ...

Il Corriere della Città

Nello specifico- Nuovo trasporto viaggiatori è alla ricerca di diverse figure tra cui hostess e steward di bordo. Sul sito ditreno sono segnalate le caratteristiche necessarie per ......della Fondazione Rosa Neto Falcomatà a margine della cerimonia quest'anno il premioun ... che attraverso il suo lavoro incarna perfettamente uno di quei valori cheFalcomatà volle ... Italo assume, si cercano hostess e steweard per lavorare sui treni: requisiti e come candidarsi L’impresa ferroviaria Italo pronta ad assumere nuovo staff. Per il proprio servizio su ferro, si cercano le figure di nuove hostess e steweard. L’azienda di trasporto ferroviario è alla ricerca di fig ...Nuove offerte di lavoro come hostess e steward di bordo per Italo. Ecco quali sono i requisiti e come inviare la domanda per candidarsi.