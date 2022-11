Italiana | da oggi la nona edizione del festival a Colonia | apre il musicista di Mola di Bari Vito Forthyto Quaranta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Di seguito il comunicato: Saràad aprire il 9 novembre, a, ladelche, in Germania, si prefigge di promuovere la canzone d’autore: anche il pubblico tedesco potrà così apprezzare quel grandioso grido di libertà cui si può ricondurre tutta l’opera di Enzo Del Re. Integerrimo apostolo della contestazione, assurto a simbolo di un’epoca di lotta e di protesta, Del Re per il suo esordio da solista, nel 1973, aveva scelto un profilo in apparenza più dimesso, con un LP, Voce e ritmi, dai più conosciuto come Maul per l’omonima canzone dedicata alla sua città natale,di. A poco più di dieci anni dalla morte dell’autore, quel ...

BorsaInside.com

IL SEGUITO L'infermiera, diplomatasi come consulente sessuale all'Aispa, associazione... Il prossimo video è atteso già perUn crogiolo che contiene tuttavia molta materia esplosiva riguardante i rapporti della Lega con la Russia e la posizionedi fronte all'aggressione criminale dell'Ucraina e alla terroristica ... Borsa Italiana Oggi 2 novembre 2022: Ftse Mib piatto in attesa della FED. Telecom Italia sempre ben comprata 09/11/2022 - Il Ponte sullo Stretto di Messina è un’opera prioritaria sia per il governo nazionale che per le Regioni coinvolte, avrà ricadute positive per tutta l’Europa e servirà per incentivare il ...Sarà Vito “Forthyto” Quaranta ad aprire il 9 novembre, a Colonia, la nona edizione del Festival Italiana che, in Germania, si prefigge di promuovere la canzone d’autore italiana: anche il pubblico ...