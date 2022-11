Italia-Canada domani in tv | orario | canale | diretta streaming Billie Jean King Cup Finals 2022

Leggi su sportface

Il programma, la data, gli orari e la copertura televisivadi, seconda sfida del Girone A per le azzurre nelleCup. A Glasgow, il team capitanato da Tathiana Garbin scenderà in campo giovedì 10 novembre alle ore 11:00ne. Impegno complicato per Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, opposte ad una formazione ostica quale ildi Andreescu e Fernandez. La vittoria non è utopia, ma conquistarla non sarà una passeggiata. Le canadesi saranno inoltre fresche, mentre le azzurre torneranno in campo subito dopo aver affrontato la Svizzera. Chi vincerà?