Tiscali Notizie

... e che ringraziamo , per raccomandare Benjamin Netanyahu come nostro candidato per formare il prossimo governo di", ha dichiarato Yariv Levin, menro dele della Knesset. 9 novembre 2022Tel Aviv , 9. Insi lavora per la formazione del nuovo governo, dopo le elezioni del primo novembre. A ... Il primo schieramento a incontrare il presidente è il, guidato da Benyamin ... Israele, il Likud: Nethanyahu nostro candidato premier Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Intervengono: Sergio Della Pergola (Emerito di demografia e statistica presso la Hebrew University di Gerusalemme), Fiamma Nirestein (Editorialista de Il Giornale), Daniel Reichel (Animatore della riv ...