Irene Grandi | gli anfibi da ribelle e la sensualità matura | ' Ma resto naturale | affamata di libertà'

La Gazzetta del Mezzogiorno

Chi la conosce la descrive con un aggettivo che le calza a pennello: naturale. Ovvero 'non artefatta'.è ...Priolo, vicepresidente e assessore all'Ambiente della Regione Emilia - Romagna ha ... e dalla predisposizione all'ascolto deiattori qui presenti, come la Commissione Europea". "Il ... Irene Grandi ed Erica Mou stasera di scena a FèXtra per il gran finale Il bando scade il 10 novembre, ventimila euro in palio per il vincitore assoluto; Fabrizio Bosso, Boosta, Angelo Branduardi, Cristina Donà e Irene Grandi entrano a far parte del Comitato Artistico di ...Teatro Celebrazioni: spettacoli di prosa, grandi concerti e comicità da mettere in agenda Luca Ravenna, Maria Amelia Monti, Marina Massironi, Irene Grandi, Gioele Dix, e altri artisti sul palcoscenico ...