Intuizioni psicologiche ed energie dell’anima nell’Espressionismo Astratto di Karin Knevel

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La capacità di andare a indagare ciò che si nasconde oltre la realtà visibile, quella colta quotidianamente dall’occhio, ha generato negli artisti con questa particolare sensibilità intuitiva la necessità di tendere verso un linguaggio espressivo che fosse altrettanto sottile e al di sopra della contingenza, per indurre l’osservatore ad avvicinarsi in maniera istintiva alla tela, oltrepassando le barriere della ragione per entrare nel mondo dell’irrazionale, quello in grado però di condurre verso le profondità introspettive necessarie per porsi in ascolto di tutto ciò che appartiene all’interiorità. La scelta di armonizzare la sua inclinazione alla riflessione e alla crescita attraverso la consapevolezza e l’innalzamento della coscienza all’esigenza espressiva che sente appartenere alla sua natura, è quella compiuta dalla protagonista di oggi. Non è possibile parlare di istinto, di ...