Inter - Bologna diretta | le formazioni ufficiali | Inzaghi rilancia Bastoni | non Brozovic

Alle 20.45 scenderanno. Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali di Simone Inzaghi e Thiago Motta Alle 20.45 scenderanno in campo. Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali delle due ...3 L'per rialzarsi, ilper dare continuità al momento migliore da inizio campionato : al Meazza sono in palio punti importanti, sia per i nerazzurri, ormai a - 14 dal Napoli capolista e ...Dove vedere in diretta tv e streaming la partita di San Siro fra Inter e Bologna: Sky o Dazn Inter-Bologna è una delle tre partite di Serie A in programma alle ore 20:45 di mercoledì 9 novembre, nell ...Passano le giornate e l'Inter resta l'unica squadra della massima serie a non aver pareggiato neanche una partita (8 vittorie e 5 sconfitte). Il Bologna ha invece ingranato un'altra marcia nelle… Legg ...