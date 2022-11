Integrazione del Consiglio di Istituto negli Istituti di istruzione superiore con popolazione superiore a 500 alunni | come funziona l’organo collegiale

(Di mercoledì 9 novembre 2022) A norma dell’art. 8 del T.U. sulla scuola e delle altre disposizioni di legge attualmente in vigore, ildidisecondariaconscolastica fino a 500, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 3 dei L'articolo .

Conquiste del lavoro

La Regione Siciliana punta su alta formazione e ricerca attraverso una fattivafra mondo dell'istruzione e mondolavoro, portando avanti una collaborazione sul piano educativo fra ......di alimentazione dei sistemi centralizzati di reporting e curare la manutenzione e l'... analizzare la concorrenza diretta e indiretta e monitorare le novitàmercato, analizzare e ... In Safilo i conti vanno bene ma c’è la cassa integrazione “Prima ci hanno lasciati a casa dicendo che non c’era lavoro e che avremmo avuto la cassa integrazione. Poi abbiamo scoperto che l’Inps non ha nessuna procedura aperta. Infine abbiamo verificato che i ...I sondaggisti Alessandro Amadori e Fabrizio Masia analizzano le ripercussioni che il tema immigrazione ha sul governo e sulle opposizioni ...