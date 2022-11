Infortuni e alimentazione | come il cibo può facilitare la riabilitazione

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Alimentarsi in modo corretto riduce il rischio per un atleta di non riprendersi completamente dopo uno. Lo sostiene il biologo nutrizionista Roberto Scrigna, ai microfoni di Gazzetta Active, spiegando il legame strettissimo che c’è tra lo sport e l’e in particolare sull’effetto che quest’ultima ha in merito alla prevenzione e al recupero da problemi muscolari. Ma quali sono i cibi da scegliere in caso dio? Secondo il dottor Scrigna “non ci sono alimenti magici”, ma vanno valutale “le modifiche determinate dallo stop forzato sul bilancio calorico”. In seguito a un graveo, che magari richiede un’intervento chirurgico, ad esempio, possono subentrare fasi acute, e dunque aumenta la richiesta energetica da parte del nostro organismo da attenuare a causa della minore mobilità. ...

Marcell Jacobs , oggi è intervenuto all'incontro sue sport promosso nell'ambito del ... tra troppie problematiche . Ho dovuto ricominciare da capo, mi sono buttato a 25 anni ...... regolato da un regime alimentare funzionale per poter rendere al massimo e scongiurare. ... come avevo già fatto in passato, una mia esperienza legata proprio all', per poter ... Nutrizione, prevenzione e recupero dagli infortuni: cosa fare secondo l'esperto Intervista al biologo nutrizionista Roberto Scrigna, per capire che cosa mangiare e cosa fare quando si è alle prese con un infortunio per restare in forma.