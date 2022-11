Indiscrezioni su Lamberto Sposini morto oggi da smentire subito

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Bisogna analizzare più da vicino le odiose voci su9 novembre, visto che, come spesso avviene in queste circostanze, alcune pagine Facebook stanno facendo girare immagini che ritraggono il giornalista, con tanto di emoji a forma di preghiera. Per non parlare delle grafiche con il classico “RIP“. Una vicenda che ricorda molto quella che il mese scorso ha coinvolto suo malgrado Enrico Papi, vivo e vegeto come abbiamo riportato con il nostro articolo pubblicato in quel frangente. Ecco perché anche stamane bisogna porre un freno alledel momento. Solo smentite sulle voci riguardanti9 novembre dopo i post social Al di là dei rumors alimentati dalle solite grafiche ...

Il Tempo

Leventilavano che il titolare del Viminale non avrebbe fatto alcun riferimento al ... breve cerimonia alla presenza del capo della Polizia,Giannini . All'uscita dalla pienissima ...E così tanti saluti all'epoca in cui D'Alema candidavaDini prima come premier e poi come ... Secondo alcunenon confermate, quest'ultimo starebbe pensando di mandare in campo una ... Tagadà, Lamberto Dini e lo sfogo sul Cav: "Berlusconi Non posso...". Cos'è cambiato Le indiscrezioni ventilavano che il titolare del Viminale non avrebbe fatto alcun riferimento al braccio di ferro in corso con le Ong nel Mediterraneo, oggi pomeriggio, nel corso della presentazione d ...“Berlusconi Non lo sento più, il suo telefono in mano ad altri”. Così Lamberto Dini gela Tiziana Panella e David Parenzo.