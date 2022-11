Indiana Jones | una nuova serie tv in arrivo per Disney+

(Di mercoledì 9 novembre 2022)avrà presto unatv su. La piattaforma ha dato il via libera a unatelevisiva sul leggendario archeologo che ha goduto di una popolarità duratura sin dal suo debutto ne I predatori dell’arca perduta nel 1981. La mossa di sviluppare ulteriormente il personaggio, e forse di portarlo in una direzione alternativa, arriva dopo che la star Harrison Ford ha dichiarato di voler abbandonare il ruolo dopo l’uscita del quinto film. Laè ancora alla ricerca di uno sceneggiatore che diriga il progetto, ma Disney e Lucasfilm avrebbero dato il via libera all’idea. Al momento non si sa quale legame, se esiste, tra lae il prossimo sequel della quadrilogia di Ford, attualmente intitolato...

Buchi nel deserto, poi ha interpretato tantissimi film di primo piano, tra cui Fury con Brad Pitt e la saga Transformers, e ricordiamo pure il giovanene I teschi di cristallo. Vita ...Grandi notizie per i fan dell' archeologo più famoso e amato della storia del cinema : la Disney sta infatti cercando di sviluppare una serie suda destinare alla piattaforma di streaming Disney+ , come riporta la rivista Variety, che ha appreso dello scenario dalle sue fonti. La Casa di Topolino e la Lucasfilm hanno sollevato la ...Indiana Jones, il mitico archeologo interpretato da Harrison Ford, continuerà le sue avventure in una serie per Disney+!Secondo Variety, le case cinematografiche Disney e Lucasfilm si sono accordate per realizzare una serie TV ambientata nel mondo dell'archeologo giramondo Indiana Jones, che andrà in onda sulla piattaf ...