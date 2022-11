Indiana Jones | in arrivo una serie tv per Disney+

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Comicsmovietv. La rivista Variety ha sganciato una nuova bomba, che riguarda l’altra punta di diamante di Lucasfilm:. Secondo le loro indiscrezioni, è in fase di sviluppo una nuovatv su, che sarà poi lanciata su. Non ci sono troppe altre informazioni in merito a questo progetto. Dovrebbe essere nelle

Best Movie

Grandi notizie per i fan dell' archeologo più famoso e amato della storia del cinema : la Disney sta infatti cercando di sviluppare una serie suda destinare alla piattaforma di streaming Disney+ , come riporta la rivista Variety, che ha appreso dello scenario dalle sue fonti. La Casa di Topolino e la Lucasfilm hanno sollevato la ...Dopo centinaia di e - mail ignorate, Martinez riuscì a ottenere un incontro al Cairo con il celebre archeologo Zahi Hawass, allora ministro delle Antichità egiziano, soprannominato 'l'... Indiana Jones: la Disney sta lavorando alla serie tv sull'amato archeologo! Ecco tutto quello che sappiamo Grandi notizie per i fan di Indiana Jones! Le avventure del personaggio, a quanto pare, non finiranno col quinto film in arrivo nel 2023 ...Il web lo ha già ribattezzato l’Indiana Jones della moda. Lui ama descriversi come il professor Xavier degli X-Men: il ...