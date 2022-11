Il terremoto nelle Marche va in diretta Tv | durante il tg il conduttore sente al scossa e scappa via

... monsignor Giuseppe Baturi - ha sottolineato Marconi - mi ha già contattato e ha raccolto un primo bilancio della situazione, tenendo i contatti con il Commissario dele la Protezione ......Consiglio Giorgia Meloni è in costante contatto con il dipartimento dellaProtezione civile e con il presidente della regione Marche per seguire l'evoluzione della situazione a seguito del...Terremoto Marche, Acquaroli: “Al momento non si segnalano gravi danni. In corso verifiche per quadro dettagliato” - picenotime.it - IT ...Fausto Mannucci, direttore sanitario della Casa di Cura Villa Igea: dopo il via libera dei vigili del fuoco, la clinica ha ripreso l'attività. "Dopo le scosse di stamattina i pazienti si sono spaventa ...