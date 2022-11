Il terremoto nelle Marche è dovuto alle trivelle? L’esperto | «Nessuna correlazione»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ilche questa mattina, 9 novembre, ha colpito il Centro Italia, per svariati utenti nemici delleha rappresentato un pretesto per tornare all’attacco. I contestatori dell’estrazione di gas sul territorio italiano, appena uscita la notizia delle scosse avvertite(ma anche nel Lazio e in Abruzzo), sono corsi sul loro profilo Twitter per denunciarne la presunta causa. «E voi vorreste mettere le?» scrive ad esempio questo utente,gando alla sua domanda provocatoria un’immagine della magnitudo sismica registrata stamattina (pari a 5.7). Il destinatario dell’interrogativo è il governo Meloni, che si è espresso favorevolmente riguardo la liberazione di «alcune estrazioni di gas italiano (le trivellazioni, ndr)», dichiarando di puntare a nuove ...

